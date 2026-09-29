В Брянской области осудили преступников, вымогавших деньги у участников СВО

Сергей ШАХИДЖАНЯН.

В Брянской области четырех участников организованной преступной группы в возрасте от 26 до 36 лет осудили за использование рабского труда, вымогательство, мошенничество, незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия.

В суде установили, что с декабря 2015 по октябрь 2024 года трое участников принуждали 39-летнего местного жителя бесплатно работать на автомойке их знакомого. Кроме того, мужчина выполнял хозяйственные работы на земельном и придомовом участках одного из фигурантов уголовного дела.

С апреля по май 2024 года обвиняемые угрожали 22-летнему молодому человеку физической расправой и уничтожением имуществом, вымогали у него деньги, в том числе и полученные за ранение в зоне спецоперации. Обманув молодого человека, злоумышленники заключили с ним договор купли-продажи его машины. Автомобиль они забрали, но деньги за него не отдали, а это около двух миллионов рублей. Потерпевший вынужден был передать членам организованной группы ВАЗ-2107 и 696 тысяч рублей.

В сентябре 2024 года двое участников группы предложили решить личные проблемы участника спецоперации. Под этим предлогом похитили у 25-летнего мужчины больше 1,4 миллиона рублей.

- Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ и УМВД России по Брянской области, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - При обыске в гараже одного из участников группы обнаружен и изъят незаконно хранившийся револьвер.

Виновным назначили от семи до десяти лет и семи месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима. Участники организованной преступной группы должны заплатить штрафы от 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.