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НовостиПроисшествия29 сентября 2026 9:11

В Брянской области ВСУ повредили железнодорожные пути в Жуковском районе

В это время по ним следовал поезд Смоленск - Брянск
Игорь ЗАЙЦЕВ

В Брянской области ВСУ повредили очередной участок железной дороги. Речь идет о перегоне Тросна-Ржаница в Жуковском районе, сообщил губернатор Егор Ковальчук. ЧП случилось ночью 29 сентября.

В это время по железной дороге следовал поезд Смоленск - Брянск. К счастью, никто не пострадал.

Движение на участке железной дороги приостановили. Место происшествия осмотрели оперативные службы. После этого железнодорожники приступили к восстановительным работам.

Это не первая атака врага по железнодорожной инфраструктуре Брянской области.