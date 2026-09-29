В Брянской области ВСУ повредили железнодорожные пути в Жуковском районе

В Брянской области ВСУ повредили очередной участок железной дороги. Речь идет о перегоне Тросна-Ржаница в Жуковском районе, сообщил губернатор Егор Ковальчук. ЧП случилось ночью 29 сентября.

В это время по железной дороге следовал поезд Смоленск - Брянск. К счастью, никто не пострадал.

Движение на участке железной дороги приостановили. Место происшествия осмотрели оперативные службы. После этого железнодорожники приступили к восстановительным работам.

Это не первая атака врага по железнодорожной инфраструктуре Брянской области.