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НовостиПроисшествия29 сентября 2026 6:57

За сутки над Брянской областью сбили 71 украинский беспилотник

Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук
Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

За прошедшие сутки над Брянской областью сбили 71 украинский беспилотник. Об этом 29 сентября сообщил губернатор Егор Ковальчук.

Снова в небе над регионом работали подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск» и Брянского линейного отдела МВД России на транспорте, спецподразделения регионального управления Росгвардии.

О пострадавших и разрушениях на земле не сообщают.

Напомним, накануне Брянская область подверглась массированному налету вражеских БпЛА, после которого повреждена оказалась железнодорожная инфраструктура. Обрушилась часть железнодорожного моста, на двух участках железной дороги с рельсов сошли вагоны, одно повреждение железнодорожного полотна обошлось без последствий для движения составов.