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НовостиПроисшествия28 сентября 2026 19:31

В автоаварии в Дятьковском районе погиб водитель ВАЗа

Вторая участница ДТП выехала на встречную полосу
Игорь ЗАЙЦЕВ

В автоаварии в Дятьковском районе погиб 63-летний водитель автомобиля ВАЗ-210740. ДТП случилось около пяти часов вечера в воскресенье, 27 сентября, на первом километре дороги Фокино - Березина - Пупково, сообщают в Госавтоинспекции Брянской области.

36-летняя автомобилистка ехала со стороны города Фокино в сторону деревни Березино. Она выехала на встречную полосу и столкнулась с отечественной легковушкой. Водитель ВАЗа скончался до приезда скорой помощи.

Полицейские проводят проверку по факту автоаварии.