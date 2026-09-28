В автоаварии в Дятьковском районе погиб водитель ВАЗа

В автоаварии в Дятьковском районе погиб 63-летний водитель автомобиля ВАЗ-210740. ДТП случилось около пяти часов вечера в воскресенье, 27 сентября, на первом километре дороги Фокино - Березина - Пупково, сообщают в Госавтоинспекции Брянской области.

36-летняя автомобилистка ехала со стороны города Фокино в сторону деревни Березино. Она выехала на встречную полосу и столкнулась с отечественной легковушкой. Водитель ВАЗа скончался до приезда скорой помощи.

Полицейские проводят проверку по факту автоаварии.