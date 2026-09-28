Четыре человека получили травмы в ДТП в Брянском районе

В ДТП в Брянском районе травмы получили четыре человека. автоавария произошла в воскресенье, 27 сентября, на 15-м километре дороги Брянск-Новозыбков, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

23-летний водитель автомобиля "Киа Серато" ехал со стороны Брянска в сторону Новозыбкова. Он врезался в машину "шевроне Лачетти", которой управлял 27-летний автомобилист. Второй водитель начал выполнять разворот.

ОБа водителя получили травмы. Кроме того, в аварии пострадали 16-летняя пассажирка "Киа" и 27-летняя женщина, которая ехала в "Шевроле".

Всех пострадавших отвезли в больницу, где оказали им медицинскую помощь.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.