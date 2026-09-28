Движение поездов на атакованном участке железной дороги в Брянской области приостановили

Движение поездов на атакованном участке железной дороги в Брянской и Калужской областях приостановили. Речь идет о брянском участке Унеча - Злынка и Людиново-1 - Дятьково. На втором участке, который частично находится в соседней Калужской области, организовали автобусное сообщение.

На местах повреждений проводят восстановительные работы, сообщают в пресс-службе Московской железной дороги.

Пассажиры поезда №85, который следовал из Москвы в Новозыбков, доставили до станции Почеп. Оттуда до Новозыбкова курсируют компенсационные автобусы. Поезд №489 Анапа - Минск отправили по другому маршруту. Пассажиров до станций в Унечском районе также доставляют на автобусах. Пригородные поезда до станции Унеча ходят в штатном режиме.

Напомним, вечером 27 сентября и в ночь на 28 сентября в Брянской области были атакованы сразу несколько объектов железнодорожной инфраструктуры. На участке Дятьково - Людиново повреждения получил железнодорожный мост. С рельсов сошло несколько вагонов.