Брянская автозаправка получила штраф 400 тысяч рублей за плохое содержание дороги

Крупная компания оспорит штраф в 400 тысяч рублей, который выписали из-за плохой дороги у одной из автозаправок в Брянской области. АЗС находится у федеральной трассы Р-120 "Орел - Брянск - Смоленск". Чиновники из автодорожного надзора нашли серьезные нарушения: вода на дороге у заправки застаивается, обочины размыты, есть выбоины, перепады высоты асфальта, трава на обочинах. Контролирующий орган указал, что эти нарушения создают угрозу жизни и здоровью граждан. Поэтому выписали такой крупный штраф.

Но компания утверждает, что АЗС была спроектирована и построена по всем правилам. А сама дорога - зона отвественности учреждения, которое отвечает за содержание федеральной трассы. Поэтому пришлось обратиться в Арбитражный суд Брянской области.

Теперь суд будет разбираться, кто все-таки отвечает за дорогу рядом с АЗС. Предварительное заседание назначили на 29 сентября, сообщают в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области.