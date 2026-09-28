В Брянске из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали восемь жильцов

Фото: ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянске из-за пожара в пятиэтажке в Бежицком районе из подъезда эвакуировали восемь человек. Пожар случился на улице Дружбы в квартире на пятом этаже, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Огонь полностью уничтожил одну комнату площадью 12 квадратных метров. Кроме того, поврежден коридор на площади 30 квадратных метров.

Тушить пожар приехали 18 спасателей на пяти единицах техники, а также пять звеньев газодымозащитной службы.

К счастью, во время пожара никто не пострадал. Эксперты устанавливают причину возгорания.