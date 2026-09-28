Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Брянск
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 сентября 2026 7:20

В Брянске из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали восемь жильцов

Одна комната выгорела полностью
Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянске из-за пожара в пятиэтажке в Бежицком районе из подъезда эвакуировали восемь человек. Пожар случился на улице Дружбы в квартире на пятом этаже, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Огонь полностью уничтожил одну комнату площадью 12 квадратных метров. Кроме того, поврежден коридор на площади 30 квадратных метров.

Тушить пожар приехали 18 спасателей на пяти единицах техники, а также пять звеньев газодымозащитной службы.

К счастью, во время пожара никто не пострадал. Эксперты устанавливают причину возгорания.