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НовостиПроисшествия28 сентября 2026 7:12

Жительница Брянска получила условный срок за финансирование нежелательной в России организации

Ей запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов
Игорь ЗАЙЦЕВ

55-летняя жительница Брянска получила условный срок за финансирование организации, которую признали нежелательной в России. Суд назначил ей полтора года условно с испытательным сроком на тот же период .Кроме того, ей запретили заниматься сбором и анализом информации в интернете о запрещенных или нежелательных организациях, а также администрированием

интернет-ресурсов, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что с ноября 2022 по март 2023 год женщина переводила деньги для того, чтобы обеспечить деятельность иностранной организации. В отношении фирмы было приняло решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации.

У осужденной в доход государства конфисковали телефон, с помощью которого проводились денежные переводы.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ.