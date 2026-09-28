В Брянске 18-летнего молодого человека осудили за смерть прохожего после удара кулаком

Фото: Олег РУКАВИЦЫН.

В Брянске 18-летнего молодого человека отправили на пять лет в колонию за смерть мужчины, которого он ударил кулаком. Его судили по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда

здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что вечером 13 июня молодой человек находился на остановке общественного транспорта в Советском районе Брянска. Он поссорился с 50-летним мужчиной и ударил его по лицу кулаком. От полученных травм потерпевший через некоторое время скончался.

Отбывать наказание молодой человек будет в колонии общего режима. Кроме того, в пользу семьи погибшего взыскали компенсацию морального вреда - один миллион рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.