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НовостиОбщество26 сентября 2026 9:16

В Брянске построили тротуар на Городищенской горке

Он появился на улице в рамках капитального ремонта дороги
Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: Брянская городская администрация.

Фото: Брянская городская администрация.

В Брянске построили полноценный тротуар на Городищенской горке. Он появился в рамках капитального ремонта дороги по улице Бежицкой, который прошел в этом году. На работы выделили 50,3 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Работы стартовали в середине. Предстоял ремонт почти километрового участка. Подрядчик срезал старый асфальт, уложил два слоя нового покрытия, нанес на него разметку с помощью термопластика, установил девять новых дорожных знаков.

От улицы Плодородной до переулка Городищенского проложили широкий удобный тротуар, который заменил простую тропинку. На другой стороне улицы сделали дорогу-дублер, чтобы местные жители могли удобно подъехать к своим домам. Еще 200 метров тротуара построили от дома №278 до дома №282.

На участке ремонта установили три остановочных комплекса современного типа с подсветкой.

- Работу подрядчика принимала межведомственная комиссия, - говорят в мэрии. - Строителям рекомендовано подсыпать грунт и обустроить газоны на обочине, убрать строительный мусор и порубочные остатки.