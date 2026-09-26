Над Брянской областью за прошедшие сутки сбили 160 вражеских беспилотников

Над Брянской областью за прошедшие сутки сбили 160 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. О работе ПВО и других подразделений сообщил утром 26 сентября врио губернатора Егор Ковальчук.

- подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 160 вражеских БпЛА, - написал глава региона.

О пострадавших и повреждениях на земле не сообщается.