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НовостиПроисшествия26 сентября 2026 8:53

Над Брянской областью за прошедшие сутки сбили 160 вражеских беспилотников

О пострадавших и повреждениях не сообщают
Игорь ЗАЙЦЕВ

Над Брянской областью за прошедшие сутки сбили 160 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. О работе ПВО и других подразделений сообщил утром 26 сентября врио губернатора Егор Ковальчук.

- подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 160 вражеских БпЛА, - написал глава региона.

О пострадавших и повреждениях на земле не сообщается.