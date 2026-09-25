Жителя Злынки арестовали за взятку 800 тысяч рублей сотрудникам УФСБ

Жителя Злынки арестовали за дачу взятки 800 тысяч рублей сотрудникам УФСБ, которые действовали в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 ноября мужчине назначил Советский районный суд. Обвиняемый пытался обжаловать это решение, ссылаясь на семейное положение и то, что он не причастен к преступлению. Но апелляцию в Брянском областном суде не удовлетворили, сообщают в пресс-службе суда.

По версии следствия, обвиняемый хотел вернуть себе фуру с грузом контрабандной рыбы и избежать уголовной отвественности. За это он и отдал деньги. Взятку мужчина передавал через посредников.