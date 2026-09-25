Бывшего замдиректора соцзащиты из Новозыбкова осудили условно за 15 взяток

Фото: Олег РУКАВИЦЫН.

Бывшую заместителя директора Комплексного центра социального обслуживания Новозыбкова и Новозыбковского района осудили за получение 15 взяток. В суде установили, что женщина с 2021 по 2023 годы незаконно получила 650 тысяч рублей. Это было вознаграждение за оформление социальных контрактов.

Подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась, сообщают в пресс-службе брянских судов. Ей назначили условный срок - три с половиной года с испытательным сроком четыре года, а также штраф 250 тысяч рублей. Сумму взяток она уже выплатила в доход государства. На три с половиной года ей запретили занимать должности в органах власти.

Приговор пока не вступил в законную силу.