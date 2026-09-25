У бывшего брянского полицейского отобрали три машины и квартиру площадью 187 квадратных метров. Имущество обратили в доход государства. В суде установили, что оно было приобретено на неподтвержденные доходы, сообщают в объединенной пресс-службе судов Брянской области.

До этого полицейский был осужден за получение взятки. По имущественному иску прокурора проходил также бывший тесть осужденного.

Прокурор выявили несоблюдение эск-полицейским антикоррупционного законодательства. Анализ сведений о доходах и расходах показал, что полицейский приобрел дорогую квартиру на неподтвержденные декларацией средства. Он также фиктивно зарегистрировал на бывшего тестя три автомобиля.

Прокурор потребовал признать договор купли-продажи одной из машин недействительным, обратит в доход государства три автомобиля, а также квартиру.

Бывший полицейский утверждал, что приобрел все на заемные средства и собственные накопления. Но предоставить доказательства в суде он не смог.