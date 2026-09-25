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НовостиОбщество25 сентября 2026 12:37

В Брянске предложили установить новый праздник - День матерей и семей защитников Отечества

Он будет отмечаться 24 июня
Игорь ЗАЙЦЕВ

В Брянской области предложили установить новый праздник - День матерей и семей защитников Отечества. Его будут отмечать 24 июня.

С инициативой выступили депутаты Брянского городского Совета. Ее поддержали на заседании, которое прошло 24 сентября. Дату для праздника выбрали, ориентируясь на исторические и духовные аспекты.

- 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве состоялся легендарный Парад Победы - событие, где вместе с героями Победы стояли их семьи, - говорят в пресс-службе горсовета. - В этот день Православная церковь также празднует день иконы Божией Матери «Достойно есть», которая является символом материнской жертвенности, молитвенного заступничества и духовного достоинства – тех качеств, которые составляют духовную суть каждой матери и семьи, воспитавшей и проводившей своего защитника на служение Родине.

Законодательную инициативу внесли на рассмотрение в Брянскую областную Думу.