В Брянске предложили установить новый праздник - День матерей и семей защитников Отечества

В Брянской области предложили установить новый праздник - День матерей и семей защитников Отечества. Его будут отмечать 24 июня.

С инициативой выступили депутаты Брянского городского Совета. Ее поддержали на заседании, которое прошло 24 сентября. Дату для праздника выбрали, ориентируясь на исторические и духовные аспекты.

- 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве состоялся легендарный Парад Победы - событие, где вместе с героями Победы стояли их семьи, - говорят в пресс-службе горсовета. - В этот день Православная церковь также празднует день иконы Божией Матери «Достойно есть», которая является символом материнской жертвенности, молитвенного заступничества и духовного достоинства – тех качеств, которые составляют духовную суть каждой матери и семьи, воспитавшей и проводившей своего защитника на служение Родине.

Законодательную инициативу внесли на рассмотрение в Брянскую областную Думу.