В Брянской области десять педагогов получат звание «Заслуженный работник образования»

Фото: пресс-служба департамента образования и науки Брянской области.

В Брянской области десяти педагогам присвоят почетное звание «Заслуженный работник образования». В региональном департаменте образования и науки состоялось заседание комиссии, сообщают в пресс-службе.

- Сфера образования традиционно лидирует по числу обладателей этого высокого звания, - отметил замгубернатора Юрий Никифоров, который председательствовал в комиссии. - Труд учителей, воспитателей, наставников получает высокую оценку на государственном уровне, а их вклад в становление будущих поколений неоценим.

Комиссия выбрала из 20 претендентов. Учителя прислали заявки со всей Брянской области. Каждый из них посвятил образованию не один десяток лет. Это и работники детских садов, школ и среднего профессионального образования. Кстати, в этом году среди претендентов четыре специалиста из организаций среднего профессионального образования.

Претенденты не раз отмечались наградами муниципального, регионального и федерального уровней. Комиссия учитывала не только достижения педагогов, но и их учеников.

Звание «Заслуженный работник образования Брянской области» должны были согласовать депутаты Брянской областной Думы.