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НовостиОбщество25 сентября 2026 11:28

Брянские участники СВО смогут выбрать земельный участок или выплату в качестве меры поддержки

Поправку в региональный закон внесли на заседании областной Думы
Игорь ЗАЙЦЕВ

Брянский участники СВО смогут выбрать земельный участок или выплату в 300 тысяч рублей в качестве меры поддержки. Изменения в региональный закон «О дополнительной мере социальной поддержки военнослужащих, лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ (войска национальной гвардии РФ), лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ, и членов их семей» внесли на очередном заседании Брянской областной Думы, которое состоялось 25 сентября.

Мерой поддержки смогут воспользоваться военнослужащие, еще не завершившие свое участие в спецоперации и имеющие постоянную регистрацию по месту жительства в Брянской области. Если такой регистрации нет, подойдет регистрация по месту пребывания на территории Брянской области.

Кроме того, депутаты уточнили норму, кто входит в круг семьи погибшего или умершего участника СВО, сообщают в пресс-службе Брянской облдмуы.