Руководителя брянского предприятия будут судить за мошенничество

Руководителя предприятия в Брянске будут судить за крупное мошенничество. Уголовное дело расследовали в полиции. Его материалы передали в Советский районный суд, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

По версии следствия, в 2021 году руководитель предприятия распродавал технику, принадлежащую предприятию. Он указал в бухгалтерских документах заниженную цену. После этого обратился в налоговую за возмещением уплаченного налога на добавленную стоимость. Ущерб превысил 160 тысяч рублей.

Фигуранту предъявили обвинение в мошенничестве.