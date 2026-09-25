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НовостиПроисшествия25 сентября 2026 10:58

Руководителя брянского предприятия будут судить за мошенничество

По версии следствия, он занизил цену распродаваемой техники
Игорь ЗАЙЦЕВ

Руководителя предприятия в Брянске будут судить за крупное мошенничество. Уголовное дело расследовали в полиции. Его материалы передали в Советский районный суд, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

По версии следствия, в 2021 году руководитель предприятия распродавал технику, принадлежащую предприятию. Он указал в бухгалтерских документах заниженную цену. После этого обратился в налоговую за возмещением уплаченного налога на добавленную стоимость. Ущерб превысил 160 тысяч рублей.

Фигуранту предъявили обвинение в мошенничестве.