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НовостиОбщество25 сентября 2026 10:15

На вокзале Брянск-Орловский открыли пункт вакцинации от гриппа

Прививка займет не больше 15 минут
Игорь ЗАЙЦЕВ

На вокзале Брянск-Орловский открыли пункт бесплатной вакцинации от гриппа. Ее проводят сотрудники частного учреждения здравоохранения «РЖД-Медицина», сообщают в Службе корпоративных коммуникаций МЖД.

Прививка займет не больше 15 минут. Ее может сделать любой желающий старше 18 лет, если нет противопоказаний после медицинского осмотра. Медикам нужно предъявить паспорт и полис ОМС.

Железнодорожники также вакцинируются от гриппа, особенно те, кто непосредственно работают с пассажирами.

Такие же пункты вакцинации, как в Брянске, открыли в Рязани, Орле, Калуге и некоторых других железнодорожных станциях.