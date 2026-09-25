На вокзале Брянск-Орловский открыли пункт вакцинации от гриппа

На вокзале Брянск-Орловский открыли пункт бесплатной вакцинации от гриппа. Ее проводят сотрудники частного учреждения здравоохранения «РЖД-Медицина», сообщают в Службе корпоративных коммуникаций МЖД.

Прививка займет не больше 15 минут. Ее может сделать любой желающий старше 18 лет, если нет противопоказаний после медицинского осмотра. Медикам нужно предъявить паспорт и полис ОМС.

Железнодорожники также вакцинируются от гриппа, особенно те, кто непосредственно работают с пассажирами.

Такие же пункты вакцинации, как в Брянске, открыли в Рязани, Орле, Калуге и некоторых других железнодорожных станциях.