Брянский подполковник в отставке рассказал о службе в Йемене

Владимир Кожурин. Фото из личного архива.

Брянский подполковник в отставке Владимир Кожурин рассказал о службе в Йемене в 80-х годах прошлого века. Сейчас йеменские хуситы, которые контролируют значительную часть страны, не уходят из сводок новостей с Ближнего Востока. А обучать местных жителей военному делу около 40 лет назад должны были советские специалисты.

- Вместе со своими сослуживцами мы много сделали для становления танковых частей Йемена, - рассказал Владимир Кожурин "МК-Брянск". - Мы вели обучение, как в теории, так и на практике, проводили учения на полигонах.

Владимир вспоминает о жарком климате, бытовых условиях, религиозных особенностях страны. А также о тех военных, с которыми он встречался, ставшими руководителями страны.

Сейчас Владимир Кожурин готовит курсантов в военно-патриотическом клубе в Брянске. В нем учатся старшеклассники, чтобы поступить в военные вузы страны. На занятиях по танковым войскам он рассказывает о своей службе и о далёкой экзотической стране, которая остается такой же закрытой, как и в советские времена.