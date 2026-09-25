Брянские больницы получат 750 доз дефицитного препарата из плазмы крови

Фото: Брянская областная станция переливания крови.

Брянские больницы получат 750 доз дефицитного препарата на основе плазмы крови - иммуноглобулин человека антирезус. С 25 сентября на безвозмездной основе его Брянская областная станция переливания крови начала передавать препарат. Этого запаса хватит региону на полгода. В первом квартале 2027 года ожидают очередную поставку от производителя.

С дефицитом жизненно важного препарата, иммуноглобулин человека антирезус, наша столкнулась больше полутора лет назад. Импортеры перестали ввозить его в Россию.

- Сырьем для производства данного препарата является плазма крови человека, содержащая специфические антитела, - говорят в Брянской областной станции переливания крови. - Получить такую плазму можно либо от женщины, которая во время родов столкнулась с так называемой ситуацией изосенсибилизации, либо непосредственно от донора, которому была проведена иммунизация. Как правило, это доноры с отрицательной группой крови, которым вводятся эритроциты от доноров с положительной группой крови. Это очень тонкая и ювелирная работа.

В начале 2026 года в рамках установленного госзадания станция переливания выдала 400 доз в медицинские организации Брянской области. Еще 750 доз получили досрочно в сентябре 2026 года. Врио губернатора Егор Ковальчук дал поручение выделить деньги на увеличение госзадания, чтобы покрыть расходы на заготовку специфической плазмы.

На данный момент можно сказать, что Брянская область ушла от дефицита указанного иммуноглобулина.