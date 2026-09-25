Тридцать жителей Брянской области стали Почетными донорами России

Фото: департамент здравоохранения Брянской области.

Тридцать жителей Брянской области были удостоены высокой государственной награды, они стали Почетными донорами России. В Брянскую областную станцию переливания крови уже поступили нагрудные знаки и удостоверения. Каждому передадут персональное поздравление от врио губернатора Егора Ковальчука, сообщают в департаменте здравоохранения Брянской области.

- Донорская кровь и ее компоненты ежедневно необходимы в операционных, при лечении тяжелых заболеваний и экстренной помощи пациентам, - говорят в департаменте. - За каждой каплей стоит история спасения, а за званием «Почетный донор» — сотни актов милосердия.

Почетные доноры сдали кровь не меньше 40 раз. После присвоения звания они получат ежегодную выплату, а также будут иметь первоочередное право на путевки в санаторий, оказание медицинской помощи по ОМС без очереди, отпуск в удобное время.