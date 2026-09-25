В Брянске детей-инвалидов и инвалидов с детства освободят от земельного налога

В Брянске детей-инвалидов и инвалидов с детства полностью освободят от уплаты земельного налога. Решение приняли депутаты горсовета на очередном заседании 24 сентября.

Кроме того, уточнили перечень членов семей погибших при исполнении военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, имеющий право на льготу по земельному налогу. Это официальные супруга, дети до 18 лет или 23 лет, если ребенок учится на очной форме обучения, родители, если те на момент гибели военнослужащего проживали вместе, а также лица, находящиеся на иждивении погибшего.

Земельный налог будет уменьшен на на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, если его не используют в предпринимательской деятельности, для работников Центра специального назначения «Защита», семей Брянского пожарно-спасательного центра и семей военнослужащих добровольческого подразделения «БАРС-Брянск», погибших при выполнении воинского долга во время СВО.