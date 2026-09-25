В Стардубском муниципальном округе назначили нового врио главы

Фото: Администрация Стародубского округа.

В Стародубском муниципальном округе назначили нового временно исполняющим обязанности главы. Им стал Михаил Тагунец, начальник Стародубского участка ГУП «Брянскоммунэнерго». Решение приняли депутаты окружного Совета на внеочередном заседании, которое состоялось 24 сентября, сообщают в пресс-службе администрации Стародубского округа.

Бывший глава, Николай Тамилин, победил на дополнительных выборах депутата Брянской областной Думы восьмого созыва по Стародубскому одномандатному избирательному округу №28. Поэтому его полномочия досрочно прекращены.

Михаил Тагунец - уроженец села Демьянки Стародубского района. Служил в пограничных войсках. С 1 июня 1995 года поступил на службу в Стародубский райотдел милиции. В 2012 году полгода был в командировке в Чеченской республике, командовал сводной группой. Больше 30 лет прослужил в ОВД, занимал должности начальника Стародубского, Дятьковского, Унечского межрайонных отделов. На пенсия вышел в звании полковника.

С ноября 2023 года трудится начальником начальником Стародубского участка ГУП «Брянскоммунэнерго».