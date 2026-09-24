В Брянской области электроснабжение восстановили в 40 населенных пунктах

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области к вечеру 24 сентября восстановили электроснабжение в 40 населенных пунктах. Они находятся в Жуковском, Брасовском, Брянском, Выгоничском, Дятьковском, Трубчевском и Навлинском районах. Села и деревни оказались обесточенными из-за непогоды, которая обрушилась на регион в четверг. Порывы ветра достигали 16 метров в секунду, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. По словам спасателей, электроснабжение восстановлено в полном объеме.

В Брянске весь день боролись с последствиями шквалистого ветра. Он повалил больше двух десятков деревьев. Пять из них упали на автомобили. Одно дерево повредило крышу частного дома. Некоторые стволы повисли на проводах. В городе несколько деревьев упало на проезжую часть дороги, создавая помеху автомобилистам.