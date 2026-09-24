Жителя Дятькова отправили в колонию за избиение знакомого и прохожего

37-летнего жителя Дятькова отправили на 2,5 года в колонию за избиение знакомого и прохожего. В пользу одного из потерпевших взыскали сто тысяч рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Его судили за незаконное проникновение в жилище, причинение вреда здоровью, нанесение побоев.

В суде установили, что 15 апреля вечером мужчина решил встретиться со своим обидчиком. Конфликт между ними возник еще раньше. Брянец применил насилие и незаконно проник в жилище потерпевшего. После он избил своего знакомого. Затем похитил имущество потерпевшего.

9 июня пьяный мужчина избил прохожего, который показался ему неприятным.

Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима.