Брянские полицейские ищут свидетелей смертельного ДТП в Навлинском районе. Автоавария случилась 21 сентября.

По предварительным данным, около половины восьмого вечера на 380-м километре федеральной трассы М-3 грузовой фургон столкнулся с экскаватором-погрузчиком. 44-летний водитель экскаватора от полученных травмы погиб на месте аварии еще до приезда скорой помощи, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Всех очевидцев ДТП просят обратиться к следователю специализированного отдела СУ УМВД России по Брянской области Иода Евгению Александровичу.

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