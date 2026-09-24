Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Брянск
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 сентября 2026 10:32

Брянские полицейские ищут свидетелей смертельного ДТП в Навлинском районе

Авария произошла 21 сентября
Игорь ЗАЙЦЕВ

Брянские полицейские ищут свидетелей смертельного ДТП в Навлинском районе. Автоавария случилась 21 сентября.

По предварительным данным, около половины восьмого вечера на 380-м километре федеральной трассы М-3 грузовой фургон столкнулся с экскаватором-погрузчиком. 44-летний водитель экскаватора от полученных травмы погиб на месте аварии еще до приезда скорой помощи, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Всех очевидцев ДТП просят обратиться к следователю специализированного отдела СУ УМВД России по Брянской области Иода Евгению Александровичу.

Телефон: 8-962-145-22-60. Адрес: г. Брянск, ул. Советская, стр. 102, каб. 5.40.