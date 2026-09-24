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НовостиПроисшествия24 сентября 2026 10:04

Из-за непогоды в Брянской области электроснабжение нарушено в 17 населенных пунктах

Стихия обрушилась на Жуковский, Навлинский и Трубчевский районы
Игорь ЗАЙЦЕВ
В Брянске шквалистый ветер повалил больше двух десятков деревьев.

В Брянске шквалистый ветер повалил больше двух десятков деревьев.

Из-за непогоды в Брянской области 24 сентября без света оказались 17 населенных пунктов в трех муниципальных образованиях. Это Жуковский муниципальный округ, Навлинский и Трубчевский районы, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Спасатели предупреждали жителей региона об ухудшении погодных условий накануне, 23 сентября. Шквалистый ветер обрушился на регион ночью 24 сентября. В Брянске оказались повалены больше двух десятков деревьев.

Над восстановлением электроснабжения работают 68 бригад поставщика электроэнергии. Всего задействовали 219 специалистов и 109 единиц спецтехники. Энергетики называют среди наиболее пострадавших Почепский, Брасовский, Карачевский и Дятьковский районы.