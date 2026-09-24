В Карачевском районе 19-летний водитель спровоцировал аварию с четырьмя автомобилями

Фото: скриншот с видео.

В Карачевском районе 19-летний водитель "Митцубиси Аутлендер" спровоцировал аварию с четырьмя автомобилями. ДТП произошло около половины седьмого вечера на 87-м километре дороги "Орел-Смоленск", сообщают в УГИБД по Брянской области.

Молодой человек ехал со стороны Карачева в сторону Брянска. Автоинспекторы установили, что при обгоне он не выдержал боковой интервал и столкнулся с фурой ДАФ, за рулем которой был 22-летний автомобилист.

От удара большегруз отбросило на другую фуру ДАФ под управлением 37-летнего мужчины и автомобиль "Лада Веста", которой управлял 44-летний водитель.

Среди пострадавших в аварии - 19-летний водитель первой иномарки. С различными травмами его госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.