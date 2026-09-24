Фото: Брянская городская администрация.

В Брянске упавшие деревья повредили пять автомобилей. Шквалистый ветер со скоростью 21 метров в секунду бушевал ночью, не стихает он до сих пор. В половину седьмого утра дерево упало на машину, припаркованную на улице Луначарского. Два автомобиля оказались повреждены на улице Литейной. По одной машине повреждено на улицах Мира и Киевской, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Оборванные провода зафиксировали на улицах Куйбышева, Плодородной, Коммунистической. На улице 12 лет Октября дерево упало на проезжую часть. Утром 24 сентября поступило 23 обращения от жителей.

На места ЧП выехали дорожные службы, электрики, спасатели. О пострадавших информация не поступала.

Городские власти просят не отпускать детей гулять на улицу и не парковать машины под деревьями. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности.

Если вы заметили надломленный сук, упавшее дерево, оборванные провода, позвоните в Единую дежурную диспетчерскую службу: 74-30-14 или 112 (с мобильного).