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НовостиПроисшествия24 сентября 2026 6:49

В Брянске в ДТП погиб пассажир иномарки

Водителя госпитализировали с травмами
Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске в ДТП погиб 43-летний пассажир автомобиля "Ауди А4". Водителя иномарки госпитализировали с травмами. Автоавария случилась около девяти часов утра в среду, 23 сентября, на 129-м километре дороги Орел-Смоленск на выезде из Брянска, сообщают в областной Госавтоинспекции.

Автоинспекторы установили, что 57-летний водитель "Ауди А4" ехал со стороны Смоленска в сторону Брянска. На светофоре он поворачивал налево из левого ряда. Он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с машиной "Ауди Q7", за рулем которой был 47-летний мужчина. Вторая иномарки двигалась по крайней правой полосе.

43-летний пассажир "Ауди А4" скончался на месте аварии до приезда скорой помощи.

- По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорят в УГИБДД по Брянской области.