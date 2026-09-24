В Брянске в ДТП погиб пассажир иномарки

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске в ДТП погиб 43-летний пассажир автомобиля "Ауди А4". Водителя иномарки госпитализировали с травмами. Автоавария случилась около девяти часов утра в среду, 23 сентября, на 129-м километре дороги Орел-Смоленск на выезде из Брянска, сообщают в областной Госавтоинспекции.

Автоинспекторы установили, что 57-летний водитель "Ауди А4" ехал со стороны Смоленска в сторону Брянска. На светофоре он поворачивал налево из левого ряда. Он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с машиной "Ауди Q7", за рулем которой был 47-летний мужчина. Вторая иномарки двигалась по крайней правой полосе.

43-летний пассажир "Ауди А4" скончался на месте аварии до приезда скорой помощи.

- По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорят в УГИБДД по Брянской области.