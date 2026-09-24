В Брянской области объявили оперативное предупреждение из-за грозы и сильного ветра

Фото: Игорь ЗАЙЦЕВ.

Жителей Брянской области предупредили о грозах и сильном ветре в четверг, 24 сентября. По данным Брянского ЦГМС, порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

Из-за непогоды возрастает вероятность перебоев с электроснабжением, повреждения имущества упавшими деревьями и другими конструкциями. Жителей просят не приближаться к оборванным проводам, а автомобилистов парковать машина подальше от деревьев.

Последствия ночного урагана уже ощутили жители Брянска. В городе ветер повалил деревья. Некоторые из них перегородила проезжую часть.