Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Брянск
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 сентября 2026 6:31

В Брянской области объявили оперативное предупреждение из-за грозы и сильного ветра

Последствия ночного урагана уже ощутили жители Брянска
Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: Игорь ЗАЙЦЕВ.

Фото: Игорь ЗАЙЦЕВ.

Жителей Брянской области предупредили о грозах и сильном ветре в четверг, 24 сентября. По данным Брянского ЦГМС, порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

Из-за непогоды возрастает вероятность перебоев с электроснабжением, повреждения имущества упавшими деревьями и другими конструкциями. Жителей просят не приближаться к оборванным проводам, а автомобилистов парковать машина подальше от деревьев.

Последствия ночного урагана уже ощутили жители Брянска. В городе ветер повалил деревья. Некоторые из них перегородила проезжую часть.