ФОто: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянской области стали реже красть велосипеды. По сравнению с 2025 годом число преступлений снизилось на 12%, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. В этом году зарегистрировали 58 случаев карт двухколесного транспорта.

По словам полицейских, раскрываемость таких преступлений составляет 60,3%. Поэтому вернее будет соблюдать меры профилактики.

В основном, добычей воров становятся непристегнутые велосипеды в подъездах многоквартирных домов и у торговых центров. В отдел полиции обратилась 37-летняя жительница Володарского района и рассказала, что ее велосипед пропал из подъезда. У 31-летней жительницы Фоикнского района из подъезда украли детский велотранспорт.

В Унече полицейские поймали 39-летнего мужчину, которого подозревают в краже электросамоката и 52-летнего ранее судимого жителя, который украл оставленный в подъезде велосипед.

Полицейские призывают не оставлять свой двухколесный транспорт даже на непродолжительное время без присмотра и без пристежки. Лучше парковать велосипед в районе видимости камер видеонаблюдения. Можно нанести на свой транспорт гравировку специальным маркером, который виден при ультрафиолете. Забирайте с собой все ценное оборудование, когда оставляете велосипед.