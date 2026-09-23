Жителя Брянска арестовали на два месяца по подозрению в убийстве приятеля

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Жителя Брянска арестовали на два месяца по подозрению в убийстве знакомого. По версии следствия, 18 сентября 53-летний мужчина был пьяным и находился у себя дома в совестном районе города. Он поссорился с приятелем и ударил его ножом в грудь. Ранение оказалось несовместимым с жизнью - потерпевший умер на месте преступления.

Следователи завели уголовное дело по статье "Убийство". Обвиняемый признался в совершенном преступлении. Его заключили под стражу до 19 ноября, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.