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НовостиПроисшествия23 сентября 2026 16:18

Жителя Брянска арестовали на два месяца по подозрению в убийстве приятеля

Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Жителя Брянска арестовали на два месяца по подозрению в убийстве знакомого. По версии следствия, 18 сентября 53-летний мужчина был пьяным и находился у себя дома в совестном районе города. Он поссорился с приятелем и ударил его ножом в грудь. Ранение оказалось несовместимым с жизнью - потерпевший умер на месте преступления.

Следователи завели уголовное дело по статье "Убийство". Обвиняемый признался в совершенном преступлении. Его заключили под стражу до 19 ноября, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.