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НовостиОбщество23 сентября 2026 16:00

В Навлинской больнице появится компьютерный томограф

Теперь пациентам не придется ездить в Брянск на КТ
Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: департамент здравоохранения Брянской области.

Фото: департамент здравоохранения Брянской области.

В Навлинской центральной районной больнице появится компьютерный томограф. Сейчас готовят помещение под аппарат в терапевтическом корпусе, сообщают в департаменте здравоохранения Брянской области.

Строители демонтировали старые стены и возвели новые. Сейчас меняют электропроводку, вентиляцию, занимаются внутренними отделочными работами. В помещении установят приточно-вытяжную вентиляцию и кондиционеры.

- Капитальный ремонт необходим не только для создания специальных условий для корректной работы сложного диагностического оборудования, но и для комфорта пациентов во время процедуры, - говорят в департаменте.

После того, как систему рентгеновской компьютерной томографии введут в эксплуатацию, пациентам из Навлинского районе не придется ездить в Брянск, чтобы пройти процедуру КТ.