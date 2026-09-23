Брянская певица Иванка с творческим коллективом поучаствовала во флешмобе против мошенников

Скриншот с видео.

Брянская певица Иванка со своим творческим коллективом "Модно-народно" поучаствовали во флешмобе против кибермошенников. Они записали видео с хештегом #НеТотЗаработок и опубликовали клип в социальных сетях.

- Вам обещают работу с оборудованием без особых знаний, навыков и образования? - говорит певица. - От вас требуют установить дома коробку в сим-картами и следить за ее работой? Говорят, что это телеком-оборудование или сервер для звонков. Но что же это на самом деле?

Мошенники используют сим-боксы для подмены номеров. Звонят пенсионерам якобы из банков и заставляют отдать все свои сбережения.

Творческий коллектив призвал молодых людей не работать операторами сим-боксов. Так как организаторы, скорее всего, прячутся за границей. А найти молодых людей, сотрудничающих с мошенниками, правоохранители труда не составить. За такую "работу" им грозят серьезные сроки в колонии.