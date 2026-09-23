Жительницу Супонева отправили на пять лет в колонию за мошенничество с банковскими кредитами

Жительницу брянского села Супонево отправили на пять лет в колонию за мошенничество с банковскими кредитами. Адвокат осужденной пытался обжаловать приговор, но апелляцию не удовлетворили, сообщают в объединенной пресс-службе брянских судов.

В суде установили, что в 2007-2008 годах женщина действовала в составе организованной преступной группы. Она предоставила в банки фиктивные документы и получила кредиты на сумму 1,49, два и семь миллионов рублей. Деньги брали под предлогом предпринимательской деятельности. Но полученными средствами предпринимательница и ее сообщники распорядились на свое усмотрение. Возвращать деньги в банк никто не собирался.

Кроме того, в составе той же преступной группы женщина обманула директора подконтрольной ей фирмы и убедила его заключить кредитный договор с банком на сумму 2,4 миллиона рублей. Она же похитила у граждан больше 1,1 миллиона рублей, заключая с ними договоры на покупку мебели.

С 2008 по 2024 год женщина находилась в федеральном розыске.

Отбывать наказание осужденная будет в колонии общего режима. Кроме того, она должна заплатить штраф полмиллиона рублей.