В Злынке местный житель пострадал от детонации взрывного устройства. Мужчина получил осколочные ранения ног, написал врио губернатора Егор Ковальчук.

Раненому мужчине оказали медицинскую помощь. Он стал третьим пострадавшим в брянском приграничье за сутки, о котором сообщили власти.

Жителей Брянской области, особенно приграничных районов, просят быть внимательными и осторожными. Враг использует подлые способы атаки на мирное население. Нельзя поднимать незнакомые предметы и приближаться к ним. Если вы обнаружили незнакомый предмет, позвоните по номеру 112.