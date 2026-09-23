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НовостиПроисшествия23 сентября 2026 10:50

В Злынке местный житель пострадал от детонации взрывного устройства

Мужчине оказали медицинскую помощь
Игорь ЗАЙЦЕВ

В Злынке местный житель пострадал от детонации взрывного устройства. Мужчина получил осколочные ранения ног, написал врио губернатора Егор Ковальчук.

Раненому мужчине оказали медицинскую помощь. Он стал третьим пострадавшим в брянском приграничье за сутки, о котором сообщили власти.

Жителей Брянской области, особенно приграничных районов, просят быть внимательными и осторожными. Враг использует подлые способы атаки на мирное население. Нельзя поднимать незнакомые предметы и приближаться к ним. Если вы обнаружили незнакомый предмет, позвоните по номеру 112.