Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Брянск
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 сентября 2026 10:20

В Клинцах пенсионерке выплатили компенсацию за затопленное жилье после ремонта крыши

Работы ненадлежащим образом выполнила подрядная организация
Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Клинцах пенсионерке выплатили 37 тысяч рублей в качестве компенсации за затопление квартиры после ремонта крыши. Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома выполнили ненадлежащим образом, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Это привело к затоплению жилья.

Ответственность за качество выполнения работ подрядчиком лежит на региональном фонде капитального ремонта МКД Брянской области. От него и потребовали выплатить компенсацию.

Решение суда уже исполнили, деньги пенсионерка получила.