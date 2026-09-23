В Клинцах пенсионерке выплатили компенсацию за затопленное жилье после ремонта крыши

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Клинцах пенсионерке выплатили 37 тысяч рублей в качестве компенсации за затопление квартиры после ремонта крыши. Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома выполнили ненадлежащим образом, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Это привело к затоплению жилья.

Ответственность за качество выполнения работ подрядчиком лежит на региональном фонде капитального ремонта МКД Брянской области. От него и потребовали выплатить компенсацию.

Решение суда уже исполнили, деньги пенсионерка получила.