В Клинцах пенсионерке выплатили компенсацию за затопленное жилье после ремонта крыши

В Клинцах пенсионерке выплатили 37 тысяч рублей в качестве компенсации за затопление квартиры после ремонта крыши. Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома выполнили ненадлежащим образом, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Это привело к затоплению жилья.
Ответственность за качество выполнения работ подрядчиком лежит на региональном фонде капитального ремонта МКД Брянской области. От него и потребовали выплатить компенсацию.
Решение суда уже исполнили, деньги пенсионерка получила.