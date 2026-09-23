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НовостиОбщество23 сентября 2026 8:21

В Брянском противотуберкулезном диспансере появился рентген с искусственным интеллектом

Окончательную постановку диагноза доверяют только врачу
Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: департамент здравоохранения Брянской области.

Фото: департамент здравоохранения Брянской области.

В Брянском противотуберкулезном диспансере появился новый цифровой рентген с искусственным интеллектом. Чтобы установить аппарат, подготовили помещение. Его капитально отремонтировали.

Цифровой формат нового оборудования обеспечивает высокое качество изображения. Снимки позволяют врачам рассмотреть малейшие изменения к тканях легких. Все снимки автоматически направляются на хранение в Региональную радиологическую информационную систему — в единый архив медицинских изображений.

Система искусственного интеллекта анализирует снимки и подсвечивает врачу-рентгенологу участки, требующие особого внимания. Но окончательный диагноз ставит только врач.

- ИИ выступает лишь универсальным помощником, - отмечают в департаменте здравоохранения. - Он не ставит диагнозы самостоятельно, но помогает заметить то, что человеческий глаз может упустить из виду при высокой нагрузке. Конечный результат и постановка диагноза всегда остаются исключительной компетенцией врача.

Оборудование приобрели на счет средств областного бюджета.