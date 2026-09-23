В поселке Радица-Крыловка заасфальтируют улицу Лесную у озера

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В поселке Радица-Крыловка заасфальтируют улицу Лесную, которая сейчас является грунтовой. Работы идут на участке больше километра. Вокруг - частный сектор, с другой стороны - озеро. Строители обустраивают дорогу на дамбе, которая отделяет жилые дома от воды.

Дорожники обустраивают обочины, с помощью грейдера выравнивают старую грунтовую дорогу, спиливают лишние деревья. В ближайших планах - сделать отсыпку грунта и выполнить съезды к домам.

На улице Лесной заасфальтировали тротуар, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Его уже освещают светодиодные фонари. Проезжая часть также будет хорошо освещена. На дороге установят еще 35 опор освещения. На дороге построят четыре искусственные неровности.

Капитальный ремонт дороги закончится в следующем году. Его стоимость - 35,5 миллиона рублей.