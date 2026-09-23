Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянске будут судить курьера телефонных мошенников. 23-летняя уроженка Смоленской области забрала у пожилых жителей Брянской области больше 2,9 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.

Жертвами телефонных мошенников стали две жительницы Сельцо, жительница Новозыбкова и пенсионерка, проживающая в Володарском районе Брянска. Им на телефон поступили звонки. Аферисты убедили женщин, что их сбережения могут быть использованы преступниками. Чтобы избежать уголовной ответственности, нужно передать курьеру все свои накопления.

Девушку поймали полицейские. Она призналась, что незаконную подработку нашла через мессенджер. Ее обвиняют по статье "Мошенничество". Правоохранители наложили арест на имущество обвиняемой: на деньги на банковских счетах, мобильные телефоны и ноутбук. Уголовное дело в отношении курьера направили в суд.