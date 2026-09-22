В Брянской области к отопительному сезону сформировали больше 300 аварийных бригад

В Брянской области к началу отопительного сезона сформировали больше 300 аварийно-восстановительных бригад. Кроме того, создали аварийный запас резервных источников электроснабжения.
К отопительному сезону необходимо подготовить 1234 котельных, больше километра тепловых сетей и больше 5,5 километров сетей водоснабжения. Эта работа практически завершена, отметил врио губернатора Егор Ковальчук.
Часть изношенных коммуникаций заменили к новому сезону. За счет федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры", в котором регион участвует с 2025 года, сети заменили в Брянске, Клинцах, Трубчевском, Жуковском, Сексом, Красногорском, Злынковском и Почепском районах.
Трубопроводы старались менять в местах, где на поверхности идут ремонты дорог или благоустройства дворов или общественных территорий.
До конца сентября все муниципалитеты региона должны подать документы на получение паспорта готовности к прохождению зимнего периода.