В Брянской области к отопительному сезону сформировали больше 300 аварийных бригад

Фото: Егор Ковальчук.

В Брянской области к началу отопительного сезона сформировали больше 300 аварийно-восстановительных бригад. Кроме того, создали аварийный запас резервных источников электроснабжения.

К отопительному сезону необходимо подготовить 1234 котельных, больше километра тепловых сетей и больше 5,5 километров сетей водоснабжения. Эта работа практически завершена, отметил врио губернатора Егор Ковальчук.

Часть изношенных коммуникаций заменили к новому сезону. За счет федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры", в котором регион участвует с 2025 года, сети заменили в Брянске, Клинцах, Трубчевском, Жуковском, Сексом, Красногорском, Злынковском и Почепском районах.

Трубопроводы старались менять в местах, где на поверхности идут ремонты дорог или благоустройства дворов или общественных территорий.

До конца сентября все муниципалитеты региона должны подать документы на получение паспорта готовности к прохождению зимнего периода.