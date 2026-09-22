В Брянской области осудили московского подростка за дебош в кафе

В Брянской области осудили 17-летнего московского подростка, который устроил дебош в кафе в Клинцах, устроил драку с полицейским и публично оскорбил его. Адвокат осужденного пытался обжаловать приговор, но его оставили в силе, сообщают в Объединенной пресс-службе брянских судов.

В суде установили ,что молодой человек был в кафе фастфуда, расположенном в торговом центре. Он ругался матом, подрался с мужчиной, который сделал ему замечание. На место приехали полицейские. Они попросили предъявить дебошира паспорт. Тот сообщил, что ему 25 лет.

Но паспорт предъявить подросток не захотел. Он демонстративно бросил его под ноги полицейским, стал размахивать руками, сорвал нагрудный знак полицейского. Затем несколько раз ударил его напарников. А после хотел убежать. Но на парня надели наручники и повели к служебной машине, которую тот несколько раз ударил ногой.

- По совокупности преступлений Клинцовский городской суд назначил виновному 40 тысяч рублей штрафа, - говорят в пресс-службе суда. - Брянский областной суд, рассматривая апелляцию, отметил дерзкое и циничное противопоставление себя закону, что свидетельствует об общественной опасности. Приговор оставили в силе.