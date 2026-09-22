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НовостиПроисшествия22 сентября 2026 15:24

В Брянске осудили директора гостиницы за гибель мужчины во время пожара

В суде установили, что руководитель не обеспечил пожарную безопасность в здании
Игорь ЗАЙЦЕВ

В Брянске по уголовному делу осудили директора фирмы, занимающейся гостиничным бизнесом, за гибель постояльца на пожаре. В суде установили, что руководитель организации не организовал ремонт, техническое обслуживание и эксплуатацию средств обеспечения пожарной безопасности.

5 июня прошлого года в гостевом доме на улице Пионерской в Брянске произошел пожар. В огне погиб один человек. Еще один получил тяжкий вред здоровью. Пожар не удалось своевременно обнаружить из-за неисправности средств оповещения.

Виновного директора приговорили к двум годам принудительных работ в исправительном центре, сообщают в Объединенной пресс-службе брянских судов. 10 процентов из его зарплаты будут удерживать в доход государства. В пользу потерпевшего взыскали один миллион рублей моральной компенсации.

Приговор пока не вступил в законную силу.