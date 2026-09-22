Фото: Егор Ковальчук.

Брянским больницам передали 11 медицинских автомобилей. Транспорт закупили за счет областного бюджета, написал врио губернатора Егор Ковальчук.

Часть машин отправится оказывать экстренную медицинскую помощь в приграничные районы, поэтому их дополнительно защитили. Такие автомобили получат в Севском, Стародубском, Суземском и Трубчевском районах. Еще две машина направят в Погарский и Климовский районы, которые также страдают от обстрелов.

- Весь транспорт полностью укомплектован современным оборудованием в соответствии с медицинскими стандартами, - отметил глава региона.

Три УАЗа и четыре "Лады Гранты" вручили медучреждениям для выездного оказания помощи.