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НовостиОбщество22 сентября 2026 12:17

Брянским больницам передали 11 медицинских автомобилей

Часть из них отправится в приграничные районы
Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: Егор Ковальчук.

Фото: Егор Ковальчук.

Брянским больницам передали 11 медицинских автомобилей. Транспорт закупили за счет областного бюджета, написал врио губернатора Егор Ковальчук.

Часть машин отправится оказывать экстренную медицинскую помощь в приграничные районы, поэтому их дополнительно защитили. Такие автомобили получат в Севском, Стародубском, Суземском и Трубчевском районах. Еще две машина направят в Погарский и Климовский районы, которые также страдают от обстрелов.

- Весь транспорт полностью укомплектован современным оборудованием в соответствии с медицинскими стандартами, - отметил глава региона.

Три УАЗа и четыре "Лады Гранты" вручили медучреждениям для выездного оказания помощи.