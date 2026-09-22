В Брянской области лабораторно подтвердили первый случай гриппа

В Брянской области на прошлой неделе лабораторно подтвердили первый случай гриппа. Рост заболеваемости ОРВИ за неделю выросло на 42%, сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Брянской области.

Рост заболеваемости фиксируют во всей возрастных группах: дети до двух лет - 4,2%, дошкольники - 16,1%, школьники - 67%, в группе старше 15 лет - 56%.

За медицинской помощью за неделю с 14 по 20 сентября обратились 6285 брянцев. Заболеваемость остается пока ниже эпидемического порога на 18,1%.

Всего с начала года провели 1972 исследования на грипп и ОРВИ, анализы брали у 134 больных. Среди выявленных инфекций - энтеровирусная - 10%, риновирусная - 7,5%, бокавирусная – 4,5%, коронавирусная – 3%, парагрипп – 2,2%, РС вирусная инфекция – 1,5%, новая короновирусная инфекция (SARS-CoV-2) – 0,7%, грипп – 0,7%.

В региональном управлении Роспотребнадзора рекомендуют работодателям отстранять от болезни работников с признаками заболевания, не допускать переохлаждения, работающих на улице, обеспечить работающих с населением средствами защиты, чаще проветривать и проводить влажные уборки на рабочем месте. Такие меры следует принять и в детских коллективах.