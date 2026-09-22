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НовостиОбщество22 сентября 2026 7:20

Минфин наградил замгубернатора Брянской области за развитие системы госфинансов

Памятный знак и диплом вручили Галине Васильевне Петушковой
Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Министерство финансов России отметило заместителя брянского губернатора Галину Петушкову за развитие системы государственных финансов. Галине Васильевне вручили Памятный знак и диплом в номинации «За вклад в развитие системы государственных финансов». Награждение состоялось на XI Московском финансовом форуме, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

- Награда вручается Минфином России тем субъектам, которые по итогам оценки текущего состояния государственных финансов продемонстрировали наивысшие результаты качества управления бюджетным процессом, - отмечают в правительстве.