Минфин наградил замгубернатора Брянской области за развитие системы госфинансов

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Министерство финансов России отметило заместителя брянского губернатора Галину Петушкову за развитие системы государственных финансов. Галине Васильевне вручили Памятный знак и диплом в номинации «За вклад в развитие системы государственных финансов». Награждение состоялось на XI Московском финансовом форуме, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

- Награда вручается Минфином России тем субъектам, которые по итогам оценки текущего состояния государственных финансов продемонстрировали наивысшие результаты качества управления бюджетным процессом, - отмечают в правительстве.