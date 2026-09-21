В Стародубском округе еще двое водителей ранены после атаки беспилотников

В Стародубском муниципальном округе еще двое водителей ранены после атаки беспилотными летательными аппаратами. Об этом вечером в понедельник, 21 сентября, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

В первом случае дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль на дороге Стародуб - Клинцы. Водитель получил осколочные ранения. Мужчину госпитализировали.

Еще один дрон ударил по грузовой машине у села Мишковка в Стародубском округе. Водитель получил травмы. Ему назначили амбулаторное лечение.

Напомним, накануне на той же дороге Стародуб - Клинцы была ранена член участковой избирательной комиссии, а также двое мужчин. Следователи завели уголовное дело по статье "Террористический акт". 21 сентября в Стародубском округе ограничили движение рейсовых автобусов.